Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:14, 5 мая 2025Наука и техникаЭксклюзив

Военный раскрыл особенности попытавшейся прорваться под Курском американской техники

Военный Дандыкин: Уничтоженный под Курском американский Stryker будет трофеем
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Spc. Ethan Valetski / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Уничтоженный у границы с Курской области американский бронетранспортер Stryker будет в качестве трофея для Вооруженных сил России (ВС РФ), считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» специалист раскрыл особенности попытавшейся прорваться через российскую границу техники производства США.

«Америка поставляет две машины: Bradley — это боевая машина пехоты и Stryker — это БТР. Если Bradley на гусеницах, то БТР на колесах. Это серьезная машина. Современное средство защиты у нее есть. Она гораздо реже появляется в сводках, нежели тот же Bradley. Это (уничтожение Stryker — прим. «Ленты.ру») очень серьезный момент. Будет в качестве трофея», — поделился Дандыкин.

Ранее американская военная техника попыталась прорваться через российскую границу в районе Курской области. Судя по опубликованным в сети кадрам, бойцы Вооруженных сил России с помощью дрона уничтожили бронемашину Stryker производства США. Попытка прорыва госграницы была совершена близ населенного пункта Теткино.

О новой попытке вторжения ВСУ в Курскую область стало известно 5 мая. ВСУ высадили на границе новый десант. В наступлении Киев мог задействовать до 60 украинских бойцов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Махачкале совершено вооруженное нападение на экипаж ДПС. Один полицейский погиб, два бандита ликвидированы, двое других скрылись

    Россиянам дали важный совет при покупке жилья

    Репетитор занимался с 400 учениками и умер от переработок

    В Ватикане назвали число прибывших в Рим для выборов Папы Римского кардиналов

    Сати Казанова потеряла ребенка на раннем сроке

    Экс-депутат назвала условия переименования Волгограда в Сталинград

    На Западе оценили влияние итогов выборов в Румынии на Украину

    Военный раскрыл особенности попытавшейся прорваться под Курском американской техники

    Саудиты повысили цену на нефть для некоторых стран

    «Росатом» подал в суд из-за убытков от разрыва контракта на строительство АЭС в Финляндии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости