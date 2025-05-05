Военный раскрыл особенности попытавшейся прорваться под Курском американской техники

Военный Дандыкин: Уничтоженный под Курском американский Stryker будет трофеем

Уничтоженный у границы с Курской области американский бронетранспортер Stryker будет в качестве трофея для Вооруженных сил России (ВС РФ), считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» специалист раскрыл особенности попытавшейся прорваться через российскую границу техники производства США.

«Америка поставляет две машины: Bradley — это боевая машина пехоты и Stryker — это БТР. Если Bradley на гусеницах, то БТР на колесах. Это серьезная машина. Современное средство защиты у нее есть. Она гораздо реже появляется в сводках, нежели тот же Bradley. Это (уничтожение Stryker — прим. «Ленты.ру») очень серьезный момент. Будет в качестве трофея», — поделился Дандыкин.

Ранее американская военная техника попыталась прорваться через российскую границу в районе Курской области. Судя по опубликованным в сети кадрам, бойцы Вооруженных сил России с помощью дрона уничтожили бронемашину Stryker производства США. Попытка прорыва госграницы была совершена близ населенного пункта Теткино.

О новой попытке вторжения ВСУ в Курскую область стало известно 5 мая. ВСУ высадили на границе новый десант. В наступлении Киев мог задействовать до 60 украинских бойцов.

