Стало известно о высадке нового десанта ВСУ на границе с Курской областью

Shot: ВСУ высадили новый десант на границе с Курской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) высадили новый десант на границе с Курской область. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям российского издания, в наступлении могли задействовать до 60 украинских бойцов. Этих военных подвезли к границе Глушковского района Курской области на боевых бронированных машинах и квадроциклах.

Кроме того, как выяснил Shot, ВСУ применили инженерную машину разграждения, которая попыталась уничтожить российские оборонительные сооружения.

Прорыва госграницы российские военные не допустили. До 30 украинских солдат удалось ликвидировать. Shot разузнал, что в районе Теткино продолжаются бои.

5 мая российские военкоры стали сообщать, что украинские подразделения начали наступать в Курскую область. По некоторым данным, украинские военные подорвали мосты и бросили в атаку несколько бронегрупп.

Минобороны России пока ситуацию не комментировало.