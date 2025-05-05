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11:28, 5 мая 2025Россия

Бой военного из КНДР с вооруженным ножом противником на полигоне в России сняли на видео

Опубликовано видео подготовки бойцов из КНДР на российском полигоне
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось новое видео с подготовкой бойцов из КНДР на одном из российских полигонов. Ролик опубликовал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с бойцами группировки войск «Север».

На кадрах видно бой двух северокорейских военных, которые обучаются рукопашному бою по обезвреживанию противника с холодным оружием. Утверждается, что съемка сделана уже после освобождения Курской области.

Как пишут авторы поста, такие тренировки являются обязательными для подготовки всех бойцов из КНДР. Солдаты и офицеры повышают навыки рукопашного боя также самостоятельно, благодаря чему еще результативнее повышают силу, ловкость и выносливость.

Ранее военкор Семен Пегов рассказал, что сначала северокорейских бойцов в Курской области восприняли не очень серьезно. По его словам, казалось, что их задействуют на второй или третьей линии обороны. Однако в результате военные КНДР начали участвовать в полноценных штурмах, освобождая населенные пункты.

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26 апреля Россия впервые официально признала участие КНДР в боях за Курскую область 26 апреля. Президент Владимир Путин поблагодарил северокорейских солдат, отметив, что они действовали в полном соответствии с международным правом, а также в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным в июне 2024 года.

ЖЗЛ
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