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23:57, 5 мая 2025Экономика

Дачникам назвали способы добиться большого урожая

Садовод Воронова посоветовала сеять семена в прогретую землю для большего урожая
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Обновление земли на грядках и выборочное внесение удобрений важно для большого урожая. Эти и другие способы добиться его дачникам назвала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в разговоре с телеканалом «Москва 24».

По словам специалиста, землю стоит обязательно обновлять, поскольку она «устает». Решить эту задачу поможет покупка грунта — Воронова порекомендовала сыпать хотя бы по два мешка на каждую грядку. Немаловажно также и вносить удобрения в почву. В качестве идеальных вариантов эксперт перечислила сушеный гранулированный конский или коровий навоз. «Однако грядки под корнеплоды удобрять не советую, иначе они просто не вырастут, — все уйдет в ботву. Здесь будет достаточно лишь нового грунта», — уточнила она.

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Помимо этого, садовод призвала сеять все в прогретую землю, дождавшись, пока пройдут снег и морозы, которые в столичном регионе в 2025 году наблюдались и в начале мая. «При посадке семян корнеплодов рекомендую соблюдать расстояние: если посадить два-три семечка вместе в одной точке, овощи могут вырасти мелкими. При этом есть определенные сорта, например, у редиса, которые этого не боятся и хорошо растут, даже соприкасаясь друг с другом», — отметила Воронова. Между тем зелень, добавила она, напротив, следует сажать густо, чтобы она выросла более нежной и вкусной.

Ранее в мае юрист Илья Русяев предупредил, что за теплицу с фундаментом дачникам могут выписать штраф в случае включения в перечень объектов, которые подлежат регистрации. При этом он подчеркнул, что легкие разборные теплицы на дуговом или металлическом каркасе, без фундамента и коммуникаций, регистрации не требуют.

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