Россиянам рассказали о штрафах за установку теплиц на дачах

Юрист Русяев рассказал, когда дачникам придется заплатить за теплицу штраф

С 2025 года владельцам дачных участков необходимо учитывать новые правила, касающиеся капитальных построек, сообщил юрист Илья Русяев. О том, в каких случаях дачникам придется заплатить штраф за сооружения, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам юриста, если на участке находится строение с фундаментом и оно не зарегистрировано в Росреестре, его владельцу может быть назначен штраф. Он пояснил, что его размер составляет 20% от суммы, подлежащего оплате налога, кроме этого, потребуется оплатить и сам налог. В случае отказа от оформления строения или игнорирования требований о регистрации, постройку могут снести.

Под требования подпадают бани, сараи, хозблоки и другие сооружения, если у них есть фундамент Илья Русяев юрист

«Капитальными могут признаваться и теплицы. Если конструкция установлена на фундамент, оснащена стационарными системами полива, отопления, освещения, а также имеет жесткую связь с землей — например, через бетонные дорожки или крепления, — ее могут включить в перечень объектов, подлежащих регистрации», — объяснил юрист.

Русяев подчеркнул, что за незарегистрированную капитальную теплицу предусмотрены такие же штрафы. При этом он пояснил, что легкие разборные теплицы на дуговом или металлическом каркасе, без фундамента и коммуникаций, регистрации не требуют.

Ранее юрист Ярослав Остапенко напомнил, что использование электричества на даче без договора влечет за собой штраф. Владельцев участка могут также оштрафовать за неправильную утилизацию мусора и нарушение правил пожарной безопасности.

