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22:45, 5 мая 2025Спорт

Капризов выбрал между отпуском в деревне и за рубежом

Хоккеист «Миннесоты» Капризов заявил, что любит проводить отпуск в деревне
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов. Фото: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images / Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов выбрал между отпуском в России и за рубежом. Его слова приводятся на сайте клуба.

Хоккеист заявил, что любит проводить время в деревне и не видеть людей. «Бездельничать, видеться с друзьями, тренироваться, ездить на рыбалку, ходить в поход. Все очень просто», — поделился Капризов.

Ранее Капризов подвел итоги сезона НХЛ. Форвард назвал год непростым.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне его признали лучшим новичком НХЛ.

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