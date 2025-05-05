Капризов выбрал между отпуском в деревне и за рубежом

Хоккеист «Миннесоты» Капризов заявил, что любит проводить отпуск в деревне

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов выбрал между отпуском в России и за рубежом. Его слова приводятся на сайте клуба.

Хоккеист заявил, что любит проводить время в деревне и не видеть людей. «Бездельничать, видеться с друзьями, тренироваться, ездить на рыбалку, ходить в поход. Все очень просто», — поделился Капризов.

Ранее Капризов подвел итоги сезона НХЛ. Форвард назвал год непростым.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне его признали лучшим новичком НХЛ.