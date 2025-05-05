Капризов подвел итоги сезона НХЛ

Российский форвард Миннесоты Капризов назвал непростым сезон НХЛ

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов подвел итоги сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводятся на сайте клуба.

Капризов назвал год непростым. «Потому что в начале сезона я чувствовал себя прекрасно, сыграл почти 40 матчей. А потом операция, я выбыл на 3,5 месяца», — заявил хоккеист, отметив, что было психологически непросто, потому что он постоянно был вне команды.

Ранее «Миннесота» уступила «Вегас Голден Найтс» в серии первого раунда плей-офф НХЛ. Таким образом, команда вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли.

Капризов в шести матчах плей-офф забросил пять шайб и сделал четыре результативные передачи. В регулярном чемпионате он провел 41 игру, забив 25 голов и сделав 31 пас.