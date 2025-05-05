Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Интер М
Завтра
22:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|1/2 финала. 2-й матч
Крылья Советов
Сегодня
18:30 (Мск)
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|27-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
00:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 1-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 1-й матч
Вегас Голден Найтс
7 мая
04:30 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 1-й матч
12:27, 5 мая 2025Спорт

Капризов подвел итоги сезона НХЛ

Российский форвард Миннесоты Капризов назвал непростым сезон НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ryan Sun / Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов подвел итоги сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводятся на сайте клуба.

Капризов назвал год непростым. «Потому что в начале сезона я чувствовал себя прекрасно, сыграл почти 40 матчей. А потом операция, я выбыл на 3,5 месяца», — заявил хоккеист, отметив, что было психологически непросто, потому что он постоянно был вне команды.

Ранее «Миннесота» уступила «Вегас Голден Найтс» в серии первого раунда плей-офф НХЛ. Таким образом, команда вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли.

Капризов в шести матчах плей-офф забросил пять шайб и сделал четыре результативные передачи. В регулярном чемпионате он провел 41 игру, забив 25 голов и сделав 31 пас.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор назвал новые возможные места атак ВСУ по российскому приграничью

    В Европе признали сложность отказа от российского газа по причине форс-мажора

    Кремль анонсировал встречу Путина с Собяниным

    Джиджи Хадид показала фото интимного момента с Брэдли Купером

    Принц Гарри узнал о подготовке покушения на себя

    На Украине арестовали бывшего замглавы офиса Зеленского

    Министр МВД Колокольцев потребовал активнее бороться с незаконным оборотом оружия

    Россиянина задержали за призывы к террористической деятельности

    Скандальному кандидату в президенты Польши пригрозили лишением иммунитета

    Иран заявил о готовности провести встречу с «евротройкой»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости