Названы причины резкого падения российского фондового рынка

Индекс Мосбиржи упал 5 мая почти на 3,5 %

Российский фондовый рынок в понедельник продолжил резко падать. Показатель, который еще неделю назад превышал 3050 пунктов, к моменту написания материала снизился в рамках торгового дня на 3,51 процента, до 2737,09 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Среди причин столь негативной динамики главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец назвала анонсированное ОПЕК+ увеличение добычи нефти, обвалившее цены углеводородов, а также сохранение в этих условиях крепкого рубля, делающего стоимость российского сырья в нацвалюте слишком низкой, что усиливает давление на бюджет.

Другим фактором, оказывающим давление на отечественный рынок, по ее словам, по-прежнему является геополитика. «Неопределенность вокруг украинского конфликта оказывает давление на российский рынок», — указала эксперт, отметившая, что «США пока не вышли из переговоров, но напомнили о готовности ужесточения санкций».

При этом Донец считает, что «ключевые развилки не пройдены и объективные вводные еще не прояснились», а «текущая неделя с ее длинными выходными может показать не меньше волатильности, чем предыдущая».

Ранее среди влияющих на удешевление нефти показателей аналитики назвали опасения сокращения глобального спроса на топливо из-за продолжающейся торговой войны между США и Китаем, которое может последовать за экономическим ростом последних месяцев вызванным преимущественно активными закупками в ожидании пошлин.