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18:55, 29 апреля 2025Экономика

Падение цен на нефть объяснили одним сходящим на нет фактором

Стоимость барреля нефти Brent опустилась ниже $63,5
Дмитрий Воронин

Фото: Eli Hartman / Reuters

Усилившееся падение цен на нефть — к моменту написания заметки стоимость барреля марки Brent ушла ниже 63,5 доллара, теряя более 2 процентов — связано с опасениями сокращения глобального спроса на топливо из-за продолжающейся торговой войны между США и Китаем. Об этом со ссылкой на одного из экспертов пишет «Интерфакс».

«Рынок начинает осознавать, что экономический рост в последние месяцы был главным образом вызван активными закупками в ожидании пошлин», — считает старший аналитик A/S Global Risk Management Арне Лохман Расмуссен, которого цитирует агентство.

По его словам, этот сходящий на нет фактор способен привести к резкому замедлению роста экономики США, поскольку, как считает Расмуссен, речь сейчас идет об «уменьшении запасов из-за активного потребления, а не росте производства».

Еще в начале торгового дня стоимость Brent находилась около 65 долларов за баррель, достигая двухнедельного минимума. Сейчас рынок в том числе ожидает публикации данных о запасах нефти в США.

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