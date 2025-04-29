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12:11, 29 апреля 2025Экономика

Мировые цены на нефть упали до минимума с 16 апреля

Биржевая цена нефти Brent упала ниже 65 долларов за баррель впервые с 16 апреля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

В ходе торгов во вторник, 29 апреля, стоимость фьючерса на июньские поставки эталонной североморской марки нефти Brent в моменте опустилась до минимума с 16 апреля. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближе к 10:38 по московскому времени сырьевые котировки опустились до отметки в 64,93 доллара за баррель. Снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило 1,1 процента. К 12:00 падение стоимости Brent ускорилось. К этому времени котировки достигли 63,65 доллара (минус 1,76 процента).

На глобальный энергетический рынок продолжают оказывать давление опасения по поводу снижения темпов роста мировой экономики из-за развязанной президентом США Дональдом Трампов торговой войны с Китаем. Если эскалация отношений Вашингтона и Пекина будет сохраняться продолжительный период времени, это может привести в том числе к снижению спроса на нефть.

Еще одним фактором, способствующим снижению мировых цен на сырье, являются признаки прогресса в переговорах между Вашингтоном и Тегераном по поводу ядерной сделки. Представители иранской делегации ранее, в частности, заявляли о своем удовлетворении промежуточными итогами обсуждений с Вашингтоном и выражали оптимизм в отношении достижения соглашения. Если это произойдет, власти США могут смягчить свои санкции против иранской нефти, что приведет к увеличению предложения на глобальном рынке.

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