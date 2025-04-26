Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:12, 26 апреля 2025Мир

В Иране заявили об удовлетворении переговорами с США по ядерной сделке

Глава МИД Ирана Арагчи заявил, что удовлетворен переговорами с США
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Tatyana Makeyeva / Pool / Reuters

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что удовлетворен переговорами с США по ядерной сделке. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы удовлетворены ходом переговоров, обе стороны настроены серьезно», — сказал министр во время беседы с журналистами после третьего раунда переговоров.

Арагчи также выразил оптимизм в отношении достижения соглашения, отметив при этом, что он настроен сдержанно.

Ранее Арагчи объяснял, что пока Вашингтон сохраняет экономические санкции в отношении Ирана и продолжает давление на страну, Тегеран не намерен вести прямые переговоры. По его словам, сделку удастся заключить в случае, если США не начнут выставлять нереалистичные условия и продемонстрирует серьезность намерений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала подозреваемого в убийстве генерала Москалика

    Раскрыты подробности убийства генерал-лейтенанта Москалика

    Захарова после освобождения Курской области заявила о боевом братстве России и КНДР

    Серию землетрясений зафиксировали в Крыму

    Трамп отреагировал на идею вернуть Украине потерянные территории

    Семак оценил ничью в матче с «Динамо»

    В МИД России улучили в лукавстве посла Франции

    В России объяснили готовность Москвы к диалогу с Киевом без предварительных условий

    Волочкова исполнит песню Пугачевой на свадьбе дочери

    «Локомотив» ушел от поражения в матче РПЛ с «Ростовом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости