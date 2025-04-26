В Иране заявили об удовлетворении переговорами с США по ядерной сделке

Глава МИД Ирана Арагчи заявил, что удовлетворен переговорами с США

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что удовлетворен переговорами с США по ядерной сделке. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы удовлетворены ходом переговоров, обе стороны настроены серьезно», — сказал министр во время беседы с журналистами после третьего раунда переговоров.

Арагчи также выразил оптимизм в отношении достижения соглашения, отметив при этом, что он настроен сдержанно.

Ранее Арагчи объяснял, что пока Вашингтон сохраняет экономические санкции в отношении Ирана и продолжает давление на страну, Тегеран не намерен вести прямые переговоры. По его словам, сделку удастся заключить в случае, если США не начнут выставлять нереалистичные условия и продемонстрирует серьезность намерений.