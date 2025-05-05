Партия премьера Румынии единогласно высказалась за его отставку

Румынские социал-демократы единогласно высказались за выход из правящей коалиции

Социал-демократическая партия (СДП) Румынии единогласно высказалась за выход из правящей коалиции и отставку лидера партии и премьер-министра страны Марчела Чолаку. Об этом сообщает портал HotNews.ro со ссылкой на источники.

«Источники, принявшие участие в обсуждении, сообщили, что на заседании Национального совета СДП единогласно приняла решение о выходе партии из правящей коалиции», — говорится в материале.

Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что уходит в отставку. Действующие министры от СДП будут временно выполнять свои обязанности, пока после второго тура президентских выборов не сформируется новое правительство.

5 мая лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джеордже Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии. Он набрал 40,96 процента голосов.