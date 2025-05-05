Россиян предостерегли от поездок в Узбекистан по одной причине

В АТОР предостерегли россиян от поездок в Узбекистан в июле из-за жары

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе предостерегла соотечественников от поездок в Узбекистан летом из-за сильной жары. Такую причину она озвучила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ломидзе назвала эту страну СНГ восточной сказкой, но подчеркнула, что в июле там может быть некомфортно из-за высоких температур. По ее словам, наиболее удачное время для поездок туда — весна или осень.

«Это всегда интересная история, что Самарканд, что Хива, Бухара. Ташкент — для сити-тура, а Самарканд, Хива и Бухара — все три города совершенно разные, у каждого города своя история», — отметила глава АТОР.

Она добавила, что это направление нельзя назвать очень дешевым, однако спрос на него значительно вырос.

Ранее российские туристы побывали в Узбекистане и раскрыли примерные траты на поездку. По их словам, в среднем тур на двоих обойдется в 50-70 тысяч рублей за неделю.

