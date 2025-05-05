Компания Microsoft сообщила, что сервис Skype прекратил работу

Популярный сервис для голосовой и видеосвязи Skype прекратил работу. Об этом сообщила компания Microsoft, передает РИА Новости.

Отмечается, что корпорация отключила поддержку сервиса с 5 мая. «Поддержка Skype прекращена (...). Вы можете использовать Microsoft Teams для бесплатных сообщений и звонков с вашими контактами», — рассказали в компании.

О том, что Skype перестанет работать, стало известно в конце февраля. Уточнялось, что сервис планируют отключить в мае. При этом точная дата прекращения поддержки Skype не называлась.

Skype был запущен в 2003 году. Microsoft приобрела сервис в 2011 году. В 2017 году компания создала программу с аналогичным функционалом под названием Microsoft Teams, после чего начала активно предлагать пользователям перейти на новый сервис.

В июне 2024 года официально завершил работу популярный мессенджер ICQ. На сайте компании призвали пользователей перейти на другие сервисы для общения.