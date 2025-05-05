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13:22, 5 мая 2025Наука и техника

Стало известно о возможности запустить корабль Orion на ракете New Glenn

Lockheed Martin: Корабль Orion можно запустить на ракете New Glenn
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Blue Origin

Вместо сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) пилотируемый корабль Orion можно запустить на тяжелой ракете New Glenn. Об этом стало известно изданию SpaceNews.

По словам вице-президента по исследованию космоса и руководителя программы Orion в корпорации Lockheed Martin Кирк Ширемана, использование SLS с Orion является самым быстрым способом вернуть американцев на Луну.

Тем не менее, по его мнению, возможны и другие способы, в частности запуск Orion на New Glenn, что потребует некоторых модификаций, которые, однако, не будут слишком сложными. «Если администрация захочет изменить архитектуру, мы будем рады работать с ними и достичь целей администрации», — сказал менеджер.

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В марте портал ArsTechnica заметил, что НАСА, вероятно, готово к запуску лунной миссии Artemis II, предполагающей пилотируемый облет Луны на корабле Orion, поскольку специалисты Космического центра Джона Кеннеди переместили первую ступень ракеты SLS в положение между двумя боковыми ускорителями.

В январе американская компания Blue Origin впервые запустила тяжелую ракету New Glenn.

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