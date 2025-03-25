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13:25, 25 марта 2025Наука и техника

Стало известно о готовности НАСА к лунной миссии Artemis II

ArsTechnica: Вероятнее всего, НАСА запустит лунную миссию Artemis II
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Steve Nesius / Reuters

НАСА, вероятно, готово к запуску лунной миссии Artemis II, предполагающей пилотируемый облет кораблем Orion естественного спутника Земли. Об этом стало известно изданию ArsTechnica.

В публикации сообщается, что специалисты Космического центра Джона Кеннеди в штате Флорида (США) переместили первую ступень сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) в положение между двумя боковыми ускорителями (нулевой ступенью). Отмечается, что на следующем этапе работ к первой ступени присоединится вторая, после чего в верхнюю часть ракеты установят Orion.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа опубликует свой бюджетный запрос на 2026 финансовый год в ближайшие недели. Возможно, тогда у НАСА также появится постоянный глава и завеса тайны над планами Белого дома относительно Artemis приподнимется», — резюмирует автор публикации Стивен Кларк.

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В декабре 2024 года издание SpaceNews сообщило, что запуски второй и третьей лунных миссий Artemis перенесены на год. Вместо сентября 2025-го миссия Artemis II, предполагающая облет Луны на корабле Orion с экипажем, состоится в апреле 2026-го. Artemis III, в которой предполагается высадка корабля Starship с астронавтами на поверхность естественного спутника Земли, вместо сентября 2026-го реализуется в середине 2027-го.

В октябре прошлого года ArsTechnica сообщило, что причина проблем с американским лунным пилотируемым кораблем Orion, у которого в ходе беспилотной миссии Artemis I отпали фрагменты теплозащитного экрана, установлена.

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