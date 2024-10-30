НАСА: установлена причина проблем с американским кораблем Orion

Причина проблем с американским лунным пилотируемым кораблем Orion, у которого в ходе миссии Artemis I отпали фрагменты теплозащитного экрана, установлена. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

«Мы нашли первопричину», — сказала представитель американского космического агентства Лакиша Хокинс.

Она добавила, что НАСА расскажет общественности о причине проблем с Orion к концу года, когда определится со своими планами по миссии Artemis II.

«Вопрос здесь в том, решат ли менеджеры НАСА, что запускать тепловой щит Orion в том виде, в котором он есть, в рамках Artemis II достаточно безопасно или это слишком рискованно с людьми на борту», — пишет издание.

В сентябре издание заметило, что, если НАСА решит поменять теплозащитный экран на Orion, миссия Artemis II может быть отложена с сентября 2025 года на несколько лет вперед.

В рамках миссии Artemis II, которая продлится 10 дней, на корабле Orion экипаж из четверых астронавтов совершит облет естественного спутника Земли.