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10:40, 30 октября 2024Наука и техника

Установлена причина проблем с американским кораблем Orion

НАСА: установлена причина проблем с американским кораблем Orion

Фото: CAROLINE BREHMAN / Reuters

Причина проблем с американским лунным пилотируемым кораблем Orion, у которого в ходе миссии Artemis I отпали фрагменты теплозащитного экрана, установлена. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

«Мы нашли первопричину», — сказала представитель американского космического агентства Лакиша Хокинс.

Она добавила, что НАСА расскажет общественности о причине проблем с Orion к концу года, когда определится со своими планами по миссии Artemis II.

«Вопрос здесь в том, решат ли менеджеры НАСА, что запускать тепловой щит Orion в том виде, в котором он есть, в рамках Artemis II достаточно безопасно или это слишком рискованно с людьми на борту», — пишет издание.

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В сентябре издание заметило, что, если НАСА решит поменять теплозащитный экран на Orion, миссия Artemis II может быть отложена с сентября 2025 года на несколько лет вперед.

В рамках миссии Artemis II, которая продлится 10 дней, на корабле Orion экипаж из четверых астронавтов совершит облет естественного спутника Земли.

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      Иван Потапов
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