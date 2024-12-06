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10:10, 6 декабря 2024Наука и техника

НАСА перенесло запуски второй и третьей лунных миссий Artemis

НАСА: запуски второй и третьей лунных миссий Artemis перенесены на год
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA

Запуски второй и третьей лунных миссий Artemis перенесены на год. Такое решение приняло НАСА. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Вместо сентября 2025-го миссия Artemis II, предполагающая облет Луны на корабле Orion с экипажем, состоится в апреле 2026-м. Миссия Artemis III, в рамках которой предполагается высадка корабля Starship с астронавтами на поверхность естественного спутника Земли, вместо сентября 2026-го реализуется в середине 2027-го.

Перенос миссий обусловлен завершением расследования причин эрозии теплозащитного экрана корабля Orion при его вхождении в плотные слои атмосферы Земли. По словам заместителя главы НАСА Памелы Мелрой, причиной этого стало накопление избыточной тепловой энергии во внешних слоях теплозащитного экрана корабля, что привело к газообразованию и повышению давления. В агентстве приняли решение не заменять тепловой экран Orion для миссии Artemis II, а скорректировать траекторию вхождения корабля в атмосферу при его возвращении на Землю.

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В октябре издание сообщило, что НАСА обновило перечень мест высадки миссии Artemis III, в рамках которой американские астронавты должны оказаться на поверхности Луны.

В том же месяце представитель американского космического агентства Лакиша Хокинс заявила, что причина проблем с американским лунным пилотируемым кораблем, у которого в ходе миссии Artemis I отпали фрагменты теплозащитного экрана, установлена, однако НАСА расскажет общественности о причине проблем с Orion к концу года, когда определится со своими планами по Artemis II.

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