НАСА обновило перечень мест высадки лунной миссии Artemis 3

SpaceNews: обновлен перечень мест высадки лунной миссии Artemis 3

НАСА обновило перечень мест высадки миссии Artemis 3, в рамках которой американские астронавты должны оказаться на поверхности Луны. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Обновление перечня возможных мест сделано с учетом возможностей перспективной многоразовой транспортной системы Starship, разрабатываемой компании SpaceX.

Издание напоминает, что в августе 2022 года в списке мест для высадки Artemis 3 находилось 12 территорий. В новый перечень попали 9 мест из старого списка, а также новые территории. Все локации расположены в районе южного полюса естественного спутника Земли.

В июле издание со ссылкой на анализ лунной программы, проведенный НАСА, сообщило, что в лунной миссии Artemis 3 допускается задержка из-за задержки в разработке посадочного модуля Human Landing System (HLS).

По данным американского космического агентства, с вероятностью 70 процентов миссия будет готова к посадке на поверхность Луны к февралю 2028 года. В настоящее время НАСА планирует это сделать в сентябре 2026-го.