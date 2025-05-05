Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:33, 5 мая 2025Россия

Три человека стали жертвами атак ВСУ на регион России

Курский губернатор Хинштейн: Три человека не выжили из-за атак ВСУ на регион
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Курской области три человека стали жертвами атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на два села — Щеголек и Званное. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

У села Щеголек беспилотник ВСУ ударил по автомобилю, внутри которого находились пять работников агрохолдинга «Молочник». Жертвами удара стали две женщины, еще три человека получили ранения  — их с ушибами и ссадинами доставили в больницу.

В селе Званном Глушковского района из-за сброса взрывчатки на гражданский автомобиль несовместимые с жизнью травмы получил 53-летний мужчина. Губернатор выразил соболезнования жертвам атак.

«Уважаемые жители, убедительно прошу всех соблюдать максимальную бдительность и осторожность! Враг продолжает наносить подлые удары по нашей территории. Берегите себя!» — обратился к жителям Хинштейн.

В Курской области между тем обострилась ситуация на границе. Первые сообщения об этом стали появляться утром в понедельник, 5 мая. Тогда сообщалось об ударах по поселку Теткино и мосту через реку Сейм. Впоследствии стало известно о новом наступлении бронегрупп противника в направлении Теткино. ВСУ бросили на прорыв границы около 50 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор назвал новые возможные места атак ВСУ по российскому приграничью

    В Кремле прокомментировали соглашение Украины и США по недрам

    Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

    В Кремле ответили на вопрос об участии военных КНДР в параде Победы в Москве

    В Кремле оценили слова Трампа о проведении встречи с Путиным в мае

    Метеоролог рассказал о погоде в Москве на 9 Мая

    В Европе признали сложность отказа от российского газа по причине форс-мажора

    Кремль анонсировал встречу Путина с Собяниным

    Джиджи Хадид показала фото интимного момента с Брэдли Купером

    Принц Гарри узнал о подготовке покушения на себя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости