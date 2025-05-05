Три человека стали жертвами атак ВСУ на регион России

Курский губернатор Хинштейн: Три человека не выжили из-за атак ВСУ на регион

В Курской области три человека стали жертвами атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на два села — Щеголек и Званное. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

У села Щеголек беспилотник ВСУ ударил по автомобилю, внутри которого находились пять работников агрохолдинга «Молочник». Жертвами удара стали две женщины, еще три человека получили ранения — их с ушибами и ссадинами доставили в больницу.

В селе Званном Глушковского района из-за сброса взрывчатки на гражданский автомобиль несовместимые с жизнью травмы получил 53-летний мужчина. Губернатор выразил соболезнования жертвам атак.

«Уважаемые жители, убедительно прошу всех соблюдать максимальную бдительность и осторожность! Враг продолжает наносить подлые удары по нашей территории. Берегите себя!» — обратился к жителям Хинштейн.

В Курской области между тем обострилась ситуация на границе. Первые сообщения об этом стали появляться утром в понедельник, 5 мая. Тогда сообщалось об ударах по поселку Теткино и мосту через реку Сейм. Впоследствии стало известно о новом наступлении бронегрупп противника в направлении Теткино. ВСУ бросили на прорыв границы около 50 человек.