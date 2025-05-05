Гуйяш: Стоимость конфликта на Украине ничтожна по сравнению с вступлением в ЕС

Экономический ущерб от вступления Украины в Европейский союз (ЕС) может оказаться значительно выше последствий конфликта на ее территории. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Стоимость российско-украинского конфликта на данный момент ничтожна по сравнению с тем, во что обойдется вступление Украины в ЕС», — написал он.

Ранее венгерский аналитик Золтан Кошкович заявил, что европейские элиты уничтожат Евросоюз, если будут пытаться «спасти Украину от проигранного конфликта».

27 марта Гуйяш отмечал, что вступление Украины в ЕС абсурдно из-за неясности ее границ и невыполнения условий для членства в сообществе. При этом он подчеркивал, что вхождение Киева в объединение также невыгодно из-за экономических последствий такого решения.