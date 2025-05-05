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08:43, 5 мая 2025Россия

В Якутии неизвестный устроил погром в мечети

SakhaDay: В Якутске неизвестный устроил погром в мечети
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Утром 5 мая неизвестный мужчина устроил погром в Соборной мечети имени Абдул-Халима Аушева в Якутске. Об этом сообщило издание SakhaDay.

Дебошир был пьян и находился в неадекватном состоянии, рассказали прихожане. Он испортил обшивку стен на втором этаже здания. Очевидцы остановили хулигана и вызвали полицию.

«Мужчина зашел после 8:00 часов как обычный посетитель. Поднявшись на второй этаж, он перешел за перила и начал ломать ногами имущество мечети — лепнину и бетонные элементы. Затем он хотел спрыгнуть со второго этажа, но его остановили прихожане», — отметил заместитель муфтия мусульман Республики Саха Нурудин Нурудинов. Он добавил, что подобный инцидент произошел впервые.

Дебошир оказался ранее не судимым жителем Якутска. Он рассказал, что поссорился с таксистом, вышел из машины возле мечети и в порыве гнева совершил акт вандализма. На месте происшествия проводят проверку следователи и сотрудники Центра по противодействию экстремизму.

В конце апреля сотрудники правоохранительных органов задержали троих подростков по подозрению в поджоге мечети в подмосковном Егорьевске.

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