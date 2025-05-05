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18:41, 5 мая 2025Ценности

Возлюбленная Тимати подтвердила беременность на видео в купальнике

Возлюбленная Тимати Валентина Иванова подтвердила беременность на видео
Екатерина Ештокина

Кадр: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова подтвердила беременность в откровенном образе на видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Модель разместила черно-белый ролик, в котором она предстала в раздельном купальнике на фоне моря. При этом звезда повернулась в профиль, демонстрируя округлившийся живот. Вдобавок избранница артиста распустила волосы, дополнив образ браслетом на запястье.

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В марте возлюбленная Тимати, которая состоит в отношениях с ним на протяжении трех лет, заявила, что слухи о беременности являются ложью.

В апреле мать Тимати показала округлившийся живот его избранницы. На кадрах Иванова была запечатлена в черных штанах и белом облегающем лонгсливе.

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