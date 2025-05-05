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17:32, 5 мая 2025Культура

Жасмин назвала Стаса Михайлова сексуальным

Жасмин объяснила популярность Стаса Михайлова его сексуальностью и харизмой
Ольга Коровина

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российская певица Жасмин назвала народного артиста России Стаса Михайлова харизматичным и сексуальным. Ее слова приводит Пятый канал.

«Он очень харизматичный, сексуальный. Он не просто певец, который стоит и поет», — заявила Жасмин на большом концерте в честь дня рождения исполнителя.

Певица отметила, что Михайлов выкладывается на выступлениях, из-за чего его любят поклонники. По ее словам, артиста ценят зрители как женского, так и мужского пола. «Очень многие мои друзья, и мужчины в том числе, многие молодые парни любят его песни», — добавила Жасмин.

Ранее народный артист России Григорий Лепс объяснил, почему его друг и коллега Стас Михайлов пользуется популярностью у женщин.

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