Жасмин назвала Стаса Михайлова сексуальным

Жасмин объяснила популярность Стаса Михайлова его сексуальностью и харизмой

Российская певица Жасмин назвала народного артиста России Стаса Михайлова харизматичным и сексуальным. Ее слова приводит Пятый канал.

«Он очень харизматичный, сексуальный. Он не просто певец, который стоит и поет», — заявила Жасмин на большом концерте в честь дня рождения исполнителя.

Певица отметила, что Михайлов выкладывается на выступлениях, из-за чего его любят поклонники. По ее словам, артиста ценят зрители как женского, так и мужского пола. «Очень многие мои друзья, и мужчины в том числе, многие молодые парни любят его песни», — добавила Жасмин.

Ранее народный артист России Григорий Лепс объяснил, почему его друг и коллега Стас Михайлов пользуется популярностью у женщин.