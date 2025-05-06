«Интер» победил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов

«Интер» победил «Барселону» в овертайме и вышел в финал Лиги чемпионов

Итальянский «Интер» одержал победу над испанской «Барселоной» во втором матче полуфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев в овертайме. На 21-й минуте счет открыл нападающий Лаутаро Мартинес. На 45-й минуте полузащитник Хакан Чалханоглу укрепил преимущество «Интера», забив пенальти.

Во втором тайме защитник Эрик Гарсия сократил отставание «Барселоны». На 60-й минуте полузащитник Дани Ольмо сравнял счет. На 87-й минуте полузащитник Рафинья Диас вывел каталонцев вперед. На третьей компенсированной минуте вновь сравнял счет защитник Франческо Ачерби. Победный мяч на 99-й минуте забил хавбек Давиде Фраттези.

В финале «Интер» встретится с победителем противостояния между английским «Арсеналом» и французским ПСЖ.