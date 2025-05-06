Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:56, 6 мая 2025Россия

Кадыров трижды обнял Путина на выложенном после заявлений об отставке видео

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Ранее в СМИ появилась информация о просьбе главы Чечни Рамзана Кадырова уйти в отставку. Политик опубликовал в Telegram пост, в котором заявил, что его неправильно поняли, а также прикрепил к нему видео, где трижды обнял президента России Владимира Путина.

Ролик представляет собой подборку моментов с различных встреч Кадырова с главой государства. На одной из них Путин называет чеченского политика пехотинцем.

Информация в СМИ о просьбе Кадырова уйти в отставку появилась 6 мая. В этот же день глава Чечни пояснил, что смысл его слов неправильно поняли.

Между тем в Госдуме отреагировали на сообщение о желании Кадырова уйти в отставку. Депутат Михаил Матвеев подчеркнул, что на Кадырове многое держится в Чечне, в том числе определенный уровень дисциплины и порядка, который есть в регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров прокомментировал свои слова об отставке

    Захарова рассказала о проблеме со сделкой между Украиной и США

    Жителей двух городов Московской области предупредили о воздушной опасности

    Пехота ВСУ пошла в новую атаку на Теткино в Курской области

    Внук Пугачевой назвал свой диагноз и попросил помощи у подписчиков

    Российский самолет вынужденно сел в Индии из-за запаха в салоне

    Вышел второй трейлер GTA VI

    В Москве приготовились продавать ягоды

    В «Зените» высказались о финансовом стимулировании соперников «Краснодара»

    Кадыров трижды обнял Путина на выложенном после заявлений об отставке видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости