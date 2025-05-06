Кадыров трижды обнял Путина на выложенном после заявлений об отставке видео

Ранее в СМИ появилась информация о просьбе главы Чечни Рамзана Кадырова уйти в отставку. Политик опубликовал в Telegram пост, в котором заявил, что его неправильно поняли, а также прикрепил к нему видео, где трижды обнял президента России Владимира Путина.

Ролик представляет собой подборку моментов с различных встреч Кадырова с главой государства. На одной из них Путин называет чеченского политика пехотинцем.

Информация в СМИ о просьбе Кадырова уйти в отставку появилась 6 мая. В этот же день глава Чечни пояснил, что смысл его слов неправильно поняли.

Между тем в Госдуме отреагировали на сообщение о желании Кадырова уйти в отставку. Депутат Михаил Матвеев подчеркнул, что на Кадырове многое держится в Чечне, в том числе определенный уровень дисциплины и порядка, который есть в регионе.