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21:48, 6 мая 2025Спорт

Названы самые дорогие футбольные клубы мира

CNBC: Мадридский «Реал» стал самым дорогим футбольным клубом мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Denis Doyle / Stringer / Getty images

CNBC назвал самые дорогие футбольные клубы мира. Материал доступен на сайте издания.

Лидером рейтинга стал мадридский «Реал», чья стоимость оценивается в 6,7 миллиарда долларов. На втором месте расположился английский «Манчестер Юнайтед» — 6 миллиардов. Третье место заняла испанская «Барселона» — 5,65 миллиарда, четвертое — «Ливерпуль» (5,4), пятое — «Манчестер Сити» (5,2).

В десятку также попали мюнхенская «Бавария» (5,1), французский ПСЖ (4,55), а также английские «Арсенал» (4), «Тоттенхэм» (3,55) и «Челси» (3,5).

Ранее CIES Football Observatory сообщил, что лондонский «Челси» стал футбольным клубом с самым дорогим составом в мире. Суммарная стоимость игроков команды — 1,28 миллиарда евро.

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