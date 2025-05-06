Обрушились цены на один из экспортных товаров России

«Русмет»: Цены на экспортную российскую сталь упали до уровня 2022 года

В начале мая экспортные цены на некоторые виды российских стальных полуфабрикатов упали до минимумов с кризисного 2022 года. Об этом со ссылкой на данные рейтингового агентства «Русмет» сообщает «Коммерсантъ».

Например, стальная заготовка с поставкой из южных портов стоила 34,71 тысячи рублей за тонну, что сравнимо с декабрем 2022 года, а холоднокатаный рулон подешевел до 47,8 тысячи рублей за тонну — наименьшее значение с начала 2023 года.

При этом, как отмечает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов, такие цены существенно ниже себестоимости неинтегрированных производителей стали.

Национальное рейтинговое агентство (НРА) ожидает падения цен на сталь к лету еще на пять процентов. Поводом для прогнозов стало обострение геополитических факторов и высокий уровень выпуска стали во всем мире. Его избыток, по оценкам НРА, достигает уже 640 миллионов тонн, при этом стальные мощности загружены всего на 76 процентов.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отметил, что емкость российского рынка составляет всего 47 миллионов тонн стали, в то время как производится в стране около 70 миллионов тонн. Таким образом, без экспорта металлургам не обойтись.

Улучшить их положение мог бы запуск крупных инфраструктурных проектов и строек, в том числе на новых территориях. Однако доля активных инфраструктурных проектов упала до минимума с 2023 года.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров заметил, что внутренний рынок становится для металлургов более выгодным, чем экспорт, потому что цены на нем на 100 долларов и даже более выше. Вместе с тем такой разрыв приводит к росту импорта, что дополнительно снижает спрос на отечественную продукцию внутри страны.

Глава Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка Александр Семин видит угрозу в том, что ряд стран вводят заградительные пошлины на импорт стали для развития своего производства (например, таким образом США закрыли доступ на рынок европейской стали), а это приводит к сокращению спроса и снижению цен.

Еще в январе замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга Андрей Савельев на встрече, посвященной мерам поддержки предприятий металлургии и машиностроения, признал, что «сытые времена» для металлургов прошли.