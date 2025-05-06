Победитель первого тура выборов в Румынии Симион выступил против помощи Украине

Лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» и победитель первого тура выборов президента Румынии Джордже Симион выступил против помощи Украине. Об этом он сказал в комментарии украинской версии издания Deutsche Welle (DW; признана в России СМИ-иноагентом).

«Мы сказали, что будем способствовать миру, и мы видим единственное решение в деэскалации этого конфликта. Помощь оружием обеим сторонам невыгодна Германии, Франции, Румынии, Польше», — объяснил он, отвечая на вопрос журналистов относительно его предыдущих комментариев, где он критиковал помощь Киеву.

Симион добавил, что Румыния пострадала от конфликта и хочет мира. Он призвал «молиться и надеяться», чтобы усилия президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта сработали.

Кроме того, победитель первого тура выборов президента Румынии подчеркнул важность прекращения огня и остановки любых жертв среди гражданского населения.

Лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джеордже Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии. Он набрал 40,96 процента голосов.

В тот же день премьер-министр Румынии Марчел Чолаку после заседания совета возглавляемой им Социал-демократической партии заявил, что уходит в отставку. Партия единогласно высказалась за выход из правящей коалиции и отставку лидера партии и премьер-министра страны.