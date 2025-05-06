Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:06, 6 мая 2025Мир

Победитель первого тура выборов президента Румынии выступил против помощи Киеву

Победитель первого тура выборов в Румынии Симион выступил против помощи Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Джордже Симион

Джордже Симион. Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» и победитель первого тура выборов президента Румынии Джордже Симион выступил против помощи Украине. Об этом он сказал в комментарии украинской версии издания Deutsche Welle (DW; признана в России СМИ-иноагентом).

«Мы сказали, что будем способствовать миру, и мы видим единственное решение в деэскалации этого конфликта. Помощь оружием обеим сторонам невыгодна Германии, Франции, Румынии, Польше», — объяснил он, отвечая на вопрос журналистов относительно его предыдущих комментариев, где он критиковал помощь Киеву.

Симион добавил, что Румыния пострадала от конфликта и хочет мира. Он призвал «молиться и надеяться», чтобы усилия президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта сработали.

Кроме того, победитель первого тура выборов президента Румынии подчеркнул важность прекращения огня и остановки любых жертв среди гражданского населения.

Лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джеордже Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии. Он набрал 40,96 процента голосов.

В тот же день премьер-министр Румынии Марчел Чолаку после заседания совета возглавляемой им Социал-демократической партии заявил, что уходит в отставку. Партия единогласно высказалась за выход из правящей коалиции и отставку лидера партии и премьер-министра страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор заявил о подступающих к Курской области грузовых колоннах ВСУ

    В Киргизии рассказали о встрече Жапарова с Путиным

    Обрушились цены на один из экспортных товаров России

    В России посоветовали желающим устроить провокации на 9 Мая европейцам молиться

    В ДНР приговорили ветерана армии США из Техаса отправившегося на помощь ВСУ

    Названы лучшие серийные танки в мире

    Российская школьница жестоко избила сверстницу возле кафе ночью и попала на видео

    Жители США и Западной Европы сочли возможной третью мировую в ближайшие годы

    Диетолог раскритиковала тренд на отказ от глютена и молочных продуктов

    Оппозиция Армении заявила о готовности начать импичмент Пашиняна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости