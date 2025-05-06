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18:34, 6 мая 2025Мир

Польша пустила Фицо на парад Победы в Москве

Pravda: Польша разрешила перелет спецборта Фицо в Россию через свою территорию
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Польша дала разрешение на перелет через свою территорию спецборта премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который прибудет на торжества в честь 80-летия Победы в Москве 9 мая. Об этом сообщает портал Pravda.

«Словакия завершила оформление спецрейса Фицо, который направится в Москву, а Польша дала разрешение на его осуществление через свою территорию. В то же время Варшава критически относится к участию словацкого премьер-министра в параде в Москве», — сообщило порталу посольство Польши в Словакии.

Ранее Фицо рассказал, что получает угрозы в связи со своим решением посетить Россию 9 мая. По его словам, визит в российскую столицу на День Победы станет проявлением несогласия с новым железным занавесом между Европой и Москвой.

Также глава словацкого правительства назвал угрозы президента Украины Владимира Зеленского участникам торжеств по случаю 80-летия Победы «невиданными и смешными».

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