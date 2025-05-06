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07:21, 6 мая 2025Россия

Появились кадры пролета беспилотника в Подмосковье

В сети появились кадры пролета беспилотника над подмосковным Наро-Фоминском
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры пролета беспилотного летательного аппарата над Наро-Фоминском в Подмосковье. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах слышен жужжащий звук работы мотора беспилотника, который пролетает мимо. Голос за кадром говорит, что летательный аппарат летит на низкой высоте.

В ночь на вторник, 6 мая, в столичном регионе средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 19 беспилотников. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Из-за атаки беспилотников в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево временно вводили ограничения. Полеты также ограничили в аэропортах Саратова, Иваново, Нижнего Новгорода, Ярославля, Самары, Волгограда и Калуги.

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