Роналду отреагировал на попадание своего сына в заявку сборной Португалии

Роналду написал, что гордится попаданием своего сына в заявку сборной Португалии

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) отреагировал на вызов своего сына Криштиану-младшего в сборную Португалии.

«Горжусь тобой, сынок!» — написал футболист. К посту он приложил скриншот состава португальской команды.

14-летний Роналду-младший играет в системе «Аль-Насра». Он попал в заявку сборной Португалии U15 на турнир имени Влатко Марковича.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.