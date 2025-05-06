Россия и Бразилия провели переговоры о товарищеском футбольном матче

Сборная России может провести товарищеский матч против Бразилии в 2025 году

Россия и Бразилия провели переговоры о проведении товарищеского футбольного матча в 2025 году. Об этом сообщает бразильское издание Band.com.

По данным источника, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов еще в 2024 году отправил письмо в Бразильскую конфедерацию футбола с предложением сыграть товарищескую встречу. Указанный срок проведения — осень 2025-го.

«Мы считаем, что сотрудничество между Бразильской конфедерацией футбола и Российским футбольным союзом будет иметь основополагающее значение для укрепления связей и дальнейшего развития глобальной футбольной экосистемы», — сказано в письме, которое, по данным бразильских медиа, было отправлено в Россию в ответ на предложение провести товарищеский матч.

Ранее стало известно, что сборная России сыграет товарищескую встречу с Нигерией. Матч пройдет 6 июня в «Лужниках».

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.