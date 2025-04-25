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12:38, 25 апреля 2025Спорт

Названо место проведения матча сборной России с Нигерией

Товарищеский матч сборной России по футболу с Нигерией пройдет в «Лужниках»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) на своем сайте назвал место проведения товарищеского матча сборной страны с Нигерией.

Игра состоится на московском стадионе «Лужники» 6 июня, после чего команда Валерия Карпина отправится в Минск на матч с Белоруссией (10 июня).

Последнюю встречу в «Лужниках» россияне проводили 1 сентября 2021-го. В рамках квалификации чемпионата мира 2022 года хозяева сыграли вничью с Хорватией (0:0).

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Национальные команды могут проводить только товарищеские матчи.

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