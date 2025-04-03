Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу опустилась в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

На данный момент команда занимает 35-е место. Лидерство по-прежнему удерживает Аргентина. На втором и третьем месте остановились национальные команды Испании и Франции соответственно.

В марте 2025 года сборная России провела два товарищеских матча. Сначала команда одержала победу над Гренадой, затем — над Замбией. Обе встречи завершились со счетом 5:0.

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.