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22:00, 25 марта 2025Спорт

Хет-трик критиковавшего матчи сборной России игрока помог команде разгромить Замбию

Сборная России по футболу со счетом 5:0 разгромила Замбию в товарищеском матче
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Сборная России по футболу на своем поле обыграла Замбию в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 25 марта, в Москве и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В первом тайме в составе победителей голами отметились Максим Глушенков и Илья Вахания. Во второй половине игры Глушенков отличился еще дважды, оформив хет-трик. Еще один мяч забил Алексей Батраков.

В сентябре прошлого года Глушенков критиковал соперников россиян по товарищеским матчам. Он заявил, что «бог уберег его от ненужных поездок по Вьетнаму», комментируя пропуск товарищеских матчей сборной России с Таиландом и Вьетнамом, на которые он не попал из-за перелома руки.

Ранее сборная России 19 марта в Москве в товарищеском матче разгромила Гренаду. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Россияне, отстраненные от международных турниров, в следующем товарищеском матче дома встретятся с Нигерией. Место и время проведения игры станут известны позднее.

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