Российские войска смогли взять под огневой контроль часть трассы на Запорожье

ВС России частично взяли под огневой контроль трассу из Курахово в Запорожье

Вооруженные силы России частично взяли под огневой контроль трассу, ведущую из Курахово в Запорожье. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире «Первого канала».

Он сообщил, что российские военные продвигаются к трассе со стороны Великой Новоселки. Политик отметил, что бойцы группировки войск «Восток» уже пытаются перерезать транспортную артерию.

«Пошло движение со стороны Большой Новоселки вверх для того, чтобы перехватить трассу, которая ведет из Курахова в Запорожскую область. В двух направлениях группировка "Восток" пробует эту трассу перебить. В некоторых местах трасса уже под нашим огневым контролем», — рассказал Кимаковский.

Ранее украинский аналитический проект DeepState сообщил, что войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в тяжелой ситуации на участке от Новодаровки до Вольного Поля западнее Великой Новоселки. Отмечается, это произошло из-за штурмовых действий Российской армии.