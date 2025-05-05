На Украине рассказали о тяжелом положении ВСУ западнее Великой Новоселки

DeepState: ВСУ оказались в тяжелом положении у Новодаровки и Вольного Поля

В результате успешных боевых действий российских войск Вооруженные силы Украины оказались в тяжелой ситуации на участке от Новодаровки до Вольного Поля западнее Великой Новоселки. О положении украинских военных западнее Великой Новоселки рассказали в Telegram аналитики украинского проекта DeepState.

«Трудная ситуация сложилась на участке от Новодаровки до Вольного Поля. 3 мая противник сразу на трех участках начал активные штурмовые действия, а именно — в Вольном Поле, в Зеленом Поле и южнее Новоселки, а также в направлении Новополя», — говорится в публикации.

Отмечается, что российским войскам удалось форсировать реку Воронную и закрепиться по трассе у Зеленого Поля.

Ранее бойцы 105-й бригады Народной милиции Донецкой народной республики рассказали о продвижении Вооруженных сил России к Днепропетровской области. Сообщалось, что до административных границ региона российским войскам осталось преодолеть менее 2,5 километра.