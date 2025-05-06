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08:11, 6 мая 2025Россия

В Курской области заявили о помощи в перемещении жителей Глушковского района

Золотарев заявил о помощи в перемещении жителей Глушковского района
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Представители «Барс-Курск» и акционерной некоммерческой организации «Патриот» начали помогать в перемещении жителям Глушковского района Курской области. Об этом заявил глава района Павел Золотарев в Telegram-канале.

Чиновник напомнил, что за последние сутки участились атаки украинских FPV-дронов.

Золотарев отметил, что жителей Званного, Глушково и других населенных пунктов, расположенных на границе, в прошлом уже перемещали, но они самостоятельно вернулись назад.

Сейчас добровольцы проводят подомовой обход, чтобы помочь выехать тем, кто этого захочет, пояснил глава района.

Ранее глава поселка Глушково в Курской области Василий Худяков опроверг собственное сообщение о якобы принятом решении о принудительной эвакуации жителей.

5 мая стало известно, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли в новое наступление на Курскую область.

ЖЗЛ
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