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00:57, 6 мая 2025Россия

Глава Глушково извинился за пост о принудительной эвакуации

Глава Глушково Худяков опроверг сообщения о принудительной эвакуации жителей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава поселка Глушково Глушковского района Курской области Василий Худяков опроверг собственное сообщение о якобы принятом решении о принудительной эвакуации жителей. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он принес извинения «за излишне эмоциональный и неверный по сути пост». Чиновник пояснил, что сейчас в селе работают добровольческие отряды, которые помогают жителям выехать в безопасные районы. Однако решение остается за самими жильцами. «Еще раз простите за невольно посеянную мной панику. Никакой эвакуации населения не проводится! Ситуация в поселке контролируемая», — резюмировал он.

Глава Глушковского района Павел Золотарев также подтвердил, что из-за участившихся атак FPV-дронов противника сотрудники «Барс-Курск» и АНО «Патриот» проводят подомовой обход, чтобы помочь выехать тем, кто этого захочет.

Утром в понедельник, 5 мая, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли в новое наступление на Курскую область. Была проведена эвакуация населенных пунктов Белополье и Ворожба, расположенных неподалеку от границы.

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