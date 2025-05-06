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15:38, 6 мая 2025Спорт

В РФС рассказали об условиях возвращения российских клубов в еврокубки

В РФС будут требовать возвращения России места в таблице коэффициентов УЕФА
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали об условиях возвращения российских клубов в еврокубки. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«Наше место в таблице коэффициентов УЕФА было отобрано так же незаконно, как и все решения об отстранении сборной и клубов от соревнований. Можно порассуждать и о тех деньгах, которые могли бы получать наши клубы, если бы они участвовали. Но про деньги разговор вряд ли будет возможен, а вот то, что касается места, это абсолютно объективная переговорная позиция», — заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ранее стали известны детали отстранения российских футболистов от международных соревнований. По данным The Independent, по меньшей мере 12 европейских команд отказались играть с Россией. В этом случае Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) могли дисквалифицировать эти 12 ассоциаций, однако приняли решение отстранить одну Россию.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций. Команды проводят только товарищеские матчи.

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