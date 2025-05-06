Член Совфеда Климов: Желающим устроить провокации 9 мая европейцам надо молиться

Желающим устроить провокации на 9 Мая европейцам надо уповать на мудрость российского руководства. Молиться главам Евросоюза посоветовал член Совета Федерации Андрей Климов, его цитирует Life.ru.

По словам сенатора, если бы с аналогичными заявлениями и провокациями столкнулись США, то власти этой страны уже устроили бы «новую Хиросиму». «Они [США] уже много чего наделали бы во всей этой округе. (...) Здесь европейцам, особенно из Восточной Европы, Богу надо молиться, что у нас мудрые руководители», — подытожил политик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Европу и Киев в попытке «изгадить» 80-летие Победы.

Депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что для того, чтобы избежать вероятных провокаций на 9 Мая, необходимо уничтожить очаг террора.