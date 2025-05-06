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11:25, 6 мая 2025Мир

Захарова обвинила Европу и Киев в попытке изгадить 80-летие Победы

Захарова: Украина и страны Европы пытаются изгадить 80-ю годовщину Победы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Страны Европы и Украина пытаются изгадить 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Изгадить — так было бы точнее», — прокомментировала Захарова сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Ранее СВР России сообщило о том, что европейские страны и Украина предпринимают попытки омрачить празднование 80-летней годовщины Победы. Также в СВР указали на тот факт, что список приглашенных Киевом стран Европы во многом совпадает с составом гитлеровской коалиции, воевавшей против СССР.

14 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидеров стран Европы в Киев 9 мая. По его мнению, эта встреча должна стать «демонстрацией дипломатической силы на фоне ежегодного военного парада в Москве».

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