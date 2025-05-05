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15:12, 5 мая 2025Мир

В СВР раскрыли попытки Европы и Украины омрачить юбилей Победы

СВР: Европа и Украина пытаются омрачить празднование 80-летия Победы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Европейские страны и Украина предпринимают попытки омрачить празднование 80-летней годовщины Победы. Об этом сообщили пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

«Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея Победы над фашистской Германией (...). Кроме того, цинизм европейских стран усугубляется планами лидеров некоторых из них принять приглашение [президента Украины] Владимира Зеленского посетить Киев для участия в празднованиях, "альтернативных" торжествам 9 мая, которые пройдут в Москве», — отметили в разведывательном ведомстве.

Также в СВР указали на тот факт, что список приглашенных Киевом стран Европы «во многом совпадает с составом гитлеровской коалиции», воевавшей против СССР.

14 апреля стало известно, что Зеленский пригласил лидеров стран Европы в Киев 9 мая. По его мнению, эта встреча должна стать «демонстрацией дипломатической силы на фоне ежегодного военного парада в Москве».

Однако 29 апреля журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что европейские лидеры не приедут в Киев 9 мая, несмотря на приглашение Зеленского, поскольку у них уже есть другие планы.

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