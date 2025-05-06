В России рассказали об индексации пенсий в следующем году

Депутат Бессараб: Страховые пенсии могут вырасти выше инфляции в следующем году

Страховые пенсии россиян могут вырасти выше уровня инфляции в следующем году после двух индексаций — 1 февраля и 1 апреля, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

«В следующем году планируется, что страховая пенсия будет повышаться дважды в год. В первый раз, 1 февраля, на уровень реальной инфляции по году по результатам, озвученным Росстатом, а второй раз, 1 апреля, она будет расти на уровень роста инвестиционного портфеля пенсионного фонда и будет коррелироваться с медианной заработной платой россиян», — сказала Бессараб.

При росте экономики пенсии работающих и неработающих граждан будут расти выше уровня инфляции, рассчитывает депутат. Она подтвердила, что в следующем году российская пенсия с учетом двух индексаций может вырасти выше уровня инфляции.

«Инфляционные процессы будут погашены повышением пенсии с 1 февраля, а рост на уровень инвестиционного портфеля как раз планируется с 1 апреля», — пояснила член комитета.

Она напомнила, что в этом году пенсия индексировалась с 1 января на прогнозный уровень инфляции, с 1 февраля произошла дополнительная индексация по фактическому уровню инфляции по итогам 2024 года.

Страховые пенсии россиян были проиндексированы на 7,3 процента с 1 января, после чего с 1 февраля их индексация была поднята до 9,5 процентов. Именно такой уровень инфляции по итогам прошлого года определил Росстат.

Согласно данным Социального фонда России, по состоянию на начало 2025 года средний размер пенсии составил чуть более 23 тысяч рублей в месяц.