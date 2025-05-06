В зоне СВО испытали трофейный дрон-бомбардировщик «Баба-Яга»

РИА Новости: В зоне СВО испытан трофейный дрон-бомбардировщик «Баба-Яга»

В зоне специальной военной операции (СВО) российские бойцы успешно испытали трофейный дрон-бомбардировщик «Баба-Яга». Об этом сообщает РИА Новости.

Испытания беспилотника, собранного в полевых условиях бойцами 18-й общевойсковой армии из элементов сбитых украинских беспилотников, прошли в Херсонской области.

«И сейчас она у нас на этапе тестовых полетов. А уже после тестовых полетов она отправится выполнять боевые задачи на передний край», — рассказал агентству старший оператор беспилотников с позывным Авангард.

В марте ТАСС со ссылкой на компанию 3mx сообщил, что российский детектор «Булат» стал определять украинский дрон «Баба-Яга» и беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

В феврале представитель холдинга «Высокоточные комплексы» рассказал РИА Новости, что ракеты российского противотанкового ракетного комплекса «Корнет», оснащенные неконтактным взрывателем, поражали в ходе спецоперации вертолеты и тяжелые дроны «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины.