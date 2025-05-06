Рост цен на игры назвали неизбежным

Экс-глава PlayStation Есида: Стоимость видеоигр неизбежно вырастет

Бывший руководитель PlayStation Сюхэй Есида предсказал удорожание видеоигр. Об этом он заявил в интервью французскому изданию PlayStation Inside.

Есида, который возглавлял SIE Worldwide Studios с 2008 по 2019 год, оценил экономику производства игр. «Мы живем в контрастные времена, когда инфляция реальна, но люди ожидают, что игры, которые становятся все более амбициозными и, следовательно, дорогими в разработке, будут стоить столько же», — заметил специалист.

По словам экс-главы PlayStation, рост цен на видеоигры неизбежен. Инициатором этого процесса он назвал не какого-то конкретного производителя игр, а всю индустрию в целом. Сюхэй Есида заявил, что в сложные времена геймдизайнеры будут искать способ сохранить бизнес по производству игр рентабельным.

По оценке специалиста, в ближайшем будущем игры могут стоить 80-90 евро, или около 7-8 тысяч рублей. Кроме того, могут подорожать подписки на игровые сервисы, что будет дополнительно финансировать индустрию. «В любом случае нам необходимо найти баланс между издержками производства и ценами на игры», — заключил Есида.

В конце апреля представители американского ретейлера Playasia заявили, что игры не должны подорожать из-за торговых пошлин администрации Трампа. «Они не производятся в Китае», — подчеркнули в компании.