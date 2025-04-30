Влияние пошлин на стоимость видеоигр оценили

The Verge: Видеоигры не подорожают из-за американских пошлин

Видеоигры не должны подорожать из-за пошлин, так как они преимущественным образом производятся за пределами Китая. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты обратили внимание на сообщение Playasia — крупного американского продавца видеоигр. В компании рассказали, что видеоигры не должны подорожать по причине влияния высоких американских пошлин: «Они не производятся в Китае». Представители торговой сети заметили, что видеоигры в основном выпускают в Японии, реже — странах Юго-Восточной Азии.

Таким образом в Playasia отреагировали на сообщения обеспокоенных геймеров, которые опасаются, что введение высоких пошлин на китайскую продукцию приведет к повышению стоимости игр. Также в компании уточнили, что физические копии видеоигр могут быть упакованы и отправлены из Гонконга. Однако это не означает, что содержимое коробки было произведено на китайской территории.

В материале говорится, что с 2 мая все отправления в США стоимостью менее 800 долларов, содержащие китайские товары, будут облагаться пошлинами. Также в Playasia ожидают, что власти США и Китая будут обсуждать торговые ограничения между двумя странами и могут прийти к компромиссу.

В начале апреля опрошенные изданием Cryptopolitan аналитики заявили, что из-за новых пошлин президента США Дональда Трампа цены на игровые консоли вырастут на 20-50 процентов.