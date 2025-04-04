Игровые консоли подорожают из-за пошлин США

Cryptopolitan: Игровые консоли подорожают на 20-50% из-за пошлин Трампа

Из-за новых пошлин президента США Дональда Трампа цены на игровые консоли вырастут на 20-50 процентов. Об этом сообщает издание Cryptopolitan.

По словам специалиста International Data Corporation (IDC) Райана Рейта, негативное влияние пошлин будет оказано на всю импортную продукцию. Конкретно в США импортируемые из Китая товары будут облагаться пошлиной 54 процента, Вьетнама — 46 процентов.

Профессор Мичиганского государственного университета Джейсон Миллер заявил, что эффект от повышения пошлин будет заметен ближе к лету. Он полагает, что гаджеты вряд ли сразу подорожают на 50 процентов — скорее, цены вырастут на 20 процентов. Представитель Ассоциации развлекательного программного обеспечения (ESA) Обри Куинн подчеркнул, что на рынке консолей цены также вырастут и это «окажет реальное и пагубное влияние на индустрию видеоигр».

Аналитик Дэниел Ахмад в разговоре с журналистами заявил, что в стоимость недавно представленной консоли Nintendo Switch 2, вероятно, уже заложили будущие пошлины. Однако он считает, что цена на консоль в США все равно может вырасти с 450 до 600 долларов.

Райан Рейт сказал, что поставщики будут расширять запасы оборудования, чтобы избежать резкого роста цен. «Но я был бы удивлен, если бы даже самые расчетливые производители смогли бы растянуть запасы больше чем на две-три недели», — заключил Рейт.

Ранее авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что корпорация Apple может поднять цены на свои смартфоны, реагируя на введение новых пошлин президента США Трампа. Также фирма может надавить на поставщиков, чтобы те сократили расходы на производство.