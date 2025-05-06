Вратаря «Торонто» стошнило на скамейке запасных после удара в голову в матче плей-офф НХЛ

Вратаря «Торонто» Столарца стошнило на скамейке после удара в голову в матче НХЛ

Вратаря «Торонто Мэйпл Лифс» Энтони Столарца стошнило на скамейке запасных после удара в голову в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерс». Об этом пишет The Score.

Во втором периоде встречи нападающий «Флориды» Сэм Беннетт на ходу врезался в голову вратаря «Торонто», который в этот момент пытался отбить шайбу, лежа на льду. Голкипер продолжил игру, но позднее, во время телевизионного тайм-аута, Столарца стошнило на скамейке запасных. В итоге он был заменен.

По данным инсайдера Крис Джонстон, Столарца вынесли на носилках с арены и доставили в местную больницу на машине скорой помощи. «Мы надеемся на то, что с Энтони все в порядке. Надеемся, что он быстро поправится. Мы любим этого парня», — отметил тренер «Торонто» Пол Морис.

Матч второго раунда Кубка Стэнли между «Торонто» и «Флоридой» закончился со счетом 5:4 в пользу канадского клуба. «Торонто» повел в серии до четырех побед — 1:0. Ворота «Флориды» в этой встрече защищал россиянин Сергей Бобровский. У него 24 сейва из 29 бросков.

Ранее был представлен рейтинг лучших российских хоккеистов в НХЛ. По версии The Hockey Writers, первое место занимает форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Также в тройку лучших вошли капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.